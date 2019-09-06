«Силовые машины» досрочно погасят два выпуска облигаций на 10 млрд рублей

ПАО «Силовые машины» намерено досрочно погасить облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей до 23 сентября, в дату окончания шестого купонного периода. Об этом со ссылкой на официального представителя компании сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, два 10-летних выпуска облигаций объемом по 5 млрд руб. каждый были размещены в сентябре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов облигаций обеих серий составляет 9,95% годовых. В настоящий момент в обращении находятся четыре выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд руб., а также выпуск классических облигаций на 10 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прибыль «Силовых машин» в первом полугодии 2019 года составила 522 млн руб. против убытка годом ранее.