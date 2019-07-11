Прибыль «Силовых машин» в первом полугодии составила 522 млн рублей против убытка годом ранее

В январе-июне текущего года чистая прибыль ПАО «Силовые машины» по РСБУ составила более 522 млн рублей против 11,5 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период 2018 года. При этом выручка предприятия сократилась на 0,8%, сообщает «Интерфакс».

Кредиторская задолженность «Силовых машин» увеличилась с 77,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года до 80,1 млрд руб. на 30 июня 2019 года. Дебиторская задолженность на первый квартал 2019 года составила 54,9 млрд руб. по сравнению с 42,4 млрд руб. к началу года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» подало заявление о СПИК на локализацию большой газовой турбины. До середины 2023 года СТГТ намерено локализовать компоненты «горячего тракта», а также систему ее автоматического управления.