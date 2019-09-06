Заседание по делу Гаспара Авакяна отложили второй раз по ходатайству подсудимого

Ленинский районный суд Ростова второй раз отложил заседание по делу блогера Гаспара Авакяна, обвиняемого в вымогательстве по четырем эпизодам (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Следующее заседание пройдет 4 октября. На этот раз об отложении заседания ходатайствовал подсудимый.

Ране суд уже откладывал рассмотрение материалов дела на неделю по ходатайству защиты, так как адвокату блогера Денису Надеину не удалось встретиться с подзащитным до суда. В ходатайстве адвокат указал, что его трижды под разными предлогами не допускали в СИЗО к Авакяну.

На этой неделе защитник все же попал к блогеру, однако поговорить им удалось только 13 минут.

«Ко мне явился на днях мой защитник Денис Надеин, но для общения нам предоставили 13 минут. За это время мы не смогли согласовать позицию. Поэтому я прошу отложить судебное заседание, чтобы ко мне явились два адвоката и согласовали позицию до конца», - сказал Авакян.

Адвокаты блогера Денис Надеин и Аслан Кошко поддержали ходатайство своего подзащитного.

«Дело объемное, состоит из восьми томов. Попасть к подзащитному мне удалось только после направления жалобы на имя руководителя ФСИН по Ростовской области. Теперь пропускают за полчаса до конца рабочего дня, еще 15 минут я жду, когда подзащитного приведут в следственный кабинет. И согласовать позицию окончательно. Кроме того, адвокат Кошко и вовсе не знакомился с материалами дела и с подзащитным виделся только на суде. А защищать подсудимого вслепую невозможно», - подтвердил господин Надеин.

Прокурор не стал возражать, однако обратил внимание суда, что второму защитнику ничто не мешало ознакомиться с материалами дела.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, уголовное дело в отношении Авакяна возбудили 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы, врача и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

На прошлом заседании блогеру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 февраля 2020 года.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмену подрезали крылья».

Дарья Голякова