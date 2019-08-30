Ростовскому блогеру Гаспару Авакяну продлили арест на полгода

Ленинский районный суд Ростова в ходе судебного заседания по делу Гаспара Авакяна, обвиняемого в вымогательстве по четырем эпизодам (ч. 1 ст. 163 УК РФ), удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил блогеру срок содержания под стражей на шесть месяцев. Авакян останется под стражей до 9 февраля 2020 года. Напомним, ранее Ленинский районный суд Ростова продлил Авакяну арест до 9 сентября этого года включительно.

Рассмотрение материалов дела суд отложил на неделю по ходатайству защиты, так как адвокату Авакяна Денису Надеину не удалось встретиться с подзащитным до суда, так как его трижды под разными предлогами не допускали к нему в СИЗО. Кроме того, двое из трех адвокатов Авакяна и двое потерпевших не явились в суд.

Уголовное дело в отношении Авакяна возбудили 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы, врача и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмену подрезали крылья».

Дарья Голякова