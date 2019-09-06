Владимир Путин потребовал от ПСО «Казань» вовремя достроить космодром Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства второй очереди космодрома Восточный, генподрядчиком которого является ПСО «Казань». Об этом он заявил на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома, передает ТАСС.

По его словам, запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса с космодрома должен состояться в 2028 году, как и планировалось. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отклонений по срокам строительства второй очереди не зафиксировано. При этом по ряду объектов строительство идет с опережением графика.

Глава дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заявил, что на сегодняшний день ПСО «Казань» мобилизовала 619 рабочих. Их количество достаточно для работы. В данный момент они задействованы на 14 объектах. Речь идет о стартовом комплексе, техблоке кислорода-азота, резервуарах запаса воды, командном пункте и других объектах. Строительство стартового стола требует 38 млрд руб. вложений, а на технологическое оборудование уйдут еще 27,5 млрд.

Ранее сообщалось, что вместо ПСО «Казань» космодром может достроить публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс», создаваемая в структурах Минобороны.

"Ъ-Казань"