07 сентября, суббота
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Из магазинов в Нижнем Новгороде изъяли очередную партию санкционных сыров

Сотрудники нижегородской транспортной прокуратур и регионального управления Россельхознадзора изъяли из продажи очередную партию сыров, произведенных в странах Евросоюза. Как сообщает пресс-служба управления, все продукты весом около 11,3 кг поставлены на «ответственное хранение без права переработки, перемещения, транспортировки и реализации с последующей утилизацией».

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде также уничтожили партию санкционных сыров, фруктов и овощей. Ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из стран Европейского союза и некоторых других государств запрещен с августа 2014 года.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя