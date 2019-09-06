Из магазинов в Нижнем Новгороде изъяли очередную партию санкционных сыров

Сотрудники нижегородской транспортной прокуратур и регионального управления Россельхознадзора изъяли из продажи очередную партию сыров, произведенных в странах Евросоюза. Как сообщает пресс-служба управления, все продукты весом около 11,3 кг поставлены на «ответственное хранение без права переработки, перемещения, транспортировки и реализации с последующей утилизацией».

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде также уничтожили партию санкционных сыров, фруктов и овощей. Ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из стран Европейского союза и некоторых других государств запрещен с августа 2014 года.

Анастасия Еремина