Из нижегородского магазина изъяли партию запрещенных к ввозу европейских сыров

В августе в одном из магазинов в центре Нижнего Новгорода сотрудники отдела таможенного контроля изъяли 104,5 кг санкционных сыров из Германии, Нидерландов, Италии, Франции и Австрии. Напомним, ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из стран Европейского союза и некоторых других государств запрещен с августа 2014 года.

Еще в двух магазинах Нижнего Новгорода были обнаружены 1,2 т томатов, вишни, нектаринов и других фруктов. Всю продукцию также сняли с реализации, по каждому случаю ведется административное расследование, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Анастасия Еремина