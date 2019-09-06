Владельца «Рольфа» арестовали заочно

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать бизнесмена Сергея Петрова, которого обвиняют в выводе 4 млрд руб. за границу. Ранее предпринимателя также объявили в международный розыск, поскольку у него есть австрийское гражданство. Защита основателя автодилера «Рольф» собирается обжаловать это решение как незаконное. Кроме того, суд постановил заочно арестовать еще и бывших партнеров Петрова — экс-гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалию.

“Ъ FM” связался с Сергеем Петровым, который сейчас находится в Австрии. Бизнесмен заявил, что объявление в международный розыск и заочный арест не стали для него неожиданностью: «Это обычная ситуация: если следствие сказало А, то оно должно говорить и Б. За обвинением следует федеральный, потом международный розыск — это обычная процедура. Даже пока не думал о том, что буду делать. Я давно готов, и это не является для меня новостью. В Россию возвращаться собираюсь, но когда закончится суд и дело, надеюсь, развалится, потому что состава преступления там нет».

Летом в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге проходили обыски. Один из четырех фигурантов дела, директор департамента развития бизнеса компании Анатолий Кайро, арестован. Остальные находятся за границей. Сейчас основателя «Рольфа» заочно обвиняют в совершении валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Сделка, которая заинтересовала следствие, состоялась в 2014 году. Тогда «Рольф» купила у подконтрольной себе кипрской фирмы компанию «Рольф Эстейт». Сумма сделки — 4 млрд руб., их перевели на счет кипрского предприятия. По версии обвинения, покупка была сделана по завышенной стоимости, а целью участников был вывод денег за рубеж. В «Рольфе» же утверждают, что провели сделку, чтобы объединить кипрскую компанию с материнской структурой и сделать холдинг прозрачнее. Основатель «Рольфа» Сергей Петров заявил “Ъ FM”, что сделка полностью законна, и к ней были привлечены независимые оценщики.

Как будет развиваться дело после объявления Петрова в розыск? На этот вопрос “Ъ FM” ответил адвокат международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Леонид Матвеев: «В соответствующие правоохранительные органы Российской Федерации направляются официальные документы и запрос на экстрадицию в ту страну, где находится разыскиваемое лицо, после чего по законам того иностранного государства проводится судебное разбирательство, в ходе которого выясняется, есть основания для выдачи человека РФ или нет. Если да, то его объявляют в международный розыск. У нас есть договорные отношения с Интерполом, поэтому опять же собирается определенный комплект документов и выносится постановление об объявлении человека в международный розыск.

При прохождении пограничного контроля или при каких-либо других ситуациях, когда требуется предъявление документов, задержание могут провести на территории любого иностранного государства, тогда уже в действие вступает механизм экстрадиции, который в каждой стране свой. После этого его привозят на территорию Российской Федерации, мера пресечения уже выбрана — заключение под стражу, и проводятся следственные действия. Если правоохранительные органы посчитают, что его вина доказана, дело направят в суд для рассмотрения. Никто не лишает человека права заключить соглашение об оказании ему юридической помощи с тем же адвокатом, который может, находясь на территории Российской Федерации, обжаловать любые действия должностных лиц, в том числе и в судебном порядке. Достаточно его представителя, адвоката по уголовному делу».

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«Рольф» — крупнейший автодилер в России. Он продает автомобили 22 брендов. Выручка компании в прошлом году превысила 200 млрд руб. Состояние основателя «Рольфа» Петрова Forbes оценивает в $900 млн.

Анна Никитина