Нижегородца, вымогавшего выкуп за убитую им девушку, приговорили к 21 году колонии

Нижегородский областной суд приговорил к 21 году колонии строгого режима 33-летнего нижегородца, убившего свою 23-летнюю знакомую и требовавшего у ее родителей выкуп в 4 млн руб. Об этом сообщает региональное следственное управление.

Напомним, в августе 2018 года подсудимый заманил жертву в подвал одного из жилых домов в Сормовском районе, ударил ее молотком по голове, а затем задушил. Девушка скончалась на месте. После этого он, воспользовавшись сим-картой убитой, инсценировал похищение девушки –отправил ее матери сообщение с требованием денег. При этом он угрожал применить насилие в отношении якобы похищенной. Получив от родителей часть средств – 200 тыс. руб. – подсудимый попытался уехать из города. Его задержали сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»).

Анастасия Еремина