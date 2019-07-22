Нижегородца, потребовавшего выкуп за убитую девушку, будут судить

По сообщению прокуратуры Нижегородской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего нижегородца, обвиненного в умышленном убийстве и вымогательстве.

Как установило следствие, в августе 2018 года житель Нижнего Новгорода решил совершить убийство своей знакомой 24-летней девушки с последующим вымогательством денег у ее родителей. Заманив жертву в подвал одного из жилых домов в Сормовском районе, мужчина ударил ее молотком по голове, а затем задушил веревкой. Девушка скончалась на месте.

Затем, используя сим-карту убитой, мужчина отправил смс-сообщение ее матери, в котором потребовал выкуп в размере 4 млн руб., угрожая применить насилие к их дочери. Родители жертвы собрали часть денег в размере 200 тыс. и оставили их в указанном преступником месте. Забрав их, мужчина попытался выехать из Нижнего Новгорода, но был задержан сотрудниками полиции. Если суд признает его виновным, по инкриминируемым статьям ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Иван Сергеев