В Единый день голосования на Кубани будут работать 1786 избирательных участков

В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в Краснодарском крае пройдут выборы глав городских и сельских поселений, а также депутатов районного и поселенческого уровня. Избирательная кампания не затронет только Краснодар, Армавир и Сочи.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе пройдут 539 избирательных кампаний, в которых смогут проголосовать более 2 млн человек. Будет работать 1786 избирательных участков, которые практически все оснащены системой ГАС «Выборы», а 87 из них – комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Охранять общественный порядок во время выборов будут 5,5 тыс. полицейских, 2 тыс. народных дружинников, а также росгвардейцы, сотрудники охранных предприятий и казаки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи 10 сентября депутаты городского совета в закрытом порядке выберут главу города из заявившихся на конкурс кандидатов. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, всего мэром курортной столицы пожелали стать 18 человек из Сочи, Москвы, Удмуртии, Ингушетии и Екатеринбурга. Нынешний глава курорта Анатолий Пахомов не подал документы на конкурс, объяснив это желанием «дать порулить молодым».

Василий Хитрых