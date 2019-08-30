На пост главы Сочи претендуют 18 кандидатов

В конкурсную комиссию по отбору претендентов на должность главы Сочи поступили заявки от 18 кандидатов. Как сообщили в Городском собрании курорта, стать мэром олимпийской столицы хотят четыре женщины и 14 мужчин. Средний возраст кандидатов – 45 лет.

Уточняется, что 17 кандидатов имеют высшее образование, несмотря на то, что, согласно условиям конкурса, мэром Сочи может стать только человек, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководящего опыта в муниципальных или государственных органах.

Из Краснодарского края документы на конкурс подали 13 претендентов, в том числе девять –из Сочи. Два кандидата зарегистрированы в Москве и по одному из Удмуртии, Ингушетии и Екатеринбурга. Большинство из них работают руководителями коммерческих предприятий.

В настоящее время конкурсная комиссия проверяет документы кандидатов на должность главы Сочи. Сам конкурс состоится 10 сентября. Мэра города выберут депутаты Городского собрания на закрытом голосовании.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, действующий глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что не подал документы на участие в конкурсе. По данным источников издания, он может переехать на работу в Москву. Господин Пахомов возглавил Сочи в 2009 году распоряжением тогдашнего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, уйдя с должности мэра Анапы. В 2009 и 2014 годах Анатолия Пахомова сочинцы избирали главой курорта на прямых выборах мэра, оба раза отдав за него больше 70% голосов.

Наиболее вероятными кандидатами на пост главы Сочи эксперты называют вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского и начальника правового департамента Сочи, бывшего помощника управляющего делами президента России Григория Артамонова.

Дмитрий Михеенко