Началась экологическая экспертиза домов в охранной зоне курского заповедника

Власти Курской области организовали общественную экологическую экспертизу, которая должна будет «определить степень влияния существующей жилой постройки на окружающую среду». Речь идет о домах, построенных в охранной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина в деревне Кукуевка.

По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, уже создана рабочая группа, в которую вошли региональная организация «Общество охраны природы», «специалисты по экологии» от Юго-Западного госуниверситета, сельхозакадемии и Курского госуниверситета: «Сейчас проводятся мероприятия по общественной экспертизе для оценки воздействия домов на природу. Для этого мы собрали у жителей 114 проектов ИЖС. Вопрос сложный, потому что ранее нигде такая экспертиза не проводилась». Результаты проверки планируется передать в Минприроды и в суды «для разрешения споров с заповедником».

Напомним, Курский районный суд начал массово отказывать жителям села Кукуевка, подавшим около трех десятков исков к учреждению о согласовании строительства или регистрации уже возведенных домов на спорной земле. По 17 заявлениям уже вынесены отказы, два не приняты, остальные еще рассматриваются. На эти отказы жители намерены подать жалобы в областной суд.

Подробнее о спорах жителей с заповедником — в публикации “Ъ-Черноземье” «Курский заповедник защитил границы».

Олег Мухин