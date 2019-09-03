Кировские справедливороссы создали петицию за отставку председателя парламента

В Кировской области депутаты «Справедливой России» создали на портале Change.org петицию за отставку председателя законодательного собрания региона (ОЗС) Владимира Быкова. На момент публикации заметки петицию подписали 38 человек.

«Это обращение – вынужденная мера. Сегодня весь депутатский корпус законодательного собрания и каждый депутат в отдельности несут колоссальные репутационные потери в связи с информацией, озвученной в ходе судебных заседаний по так называемому “делу парка Победы”, согласно которым основным лоббистом нанесения серьезного ущерба городу при продаже земли в парке Победы по рекордно низкой цене был именно его глава – Владимир Быков (возглавлял думу Кирова и являлся главой города в 2007-2016 годах.– “Ъ-Приволжье”). Мы уверены, что в такой ситуации работать эффективно невозможно, как невозможно и по морально-этическим соображениям Владимиру Быкову представлять в законодательном собрании интересы жителей Кирова и области, быть его председателем»,– говорится в тексте петиции.

Напомним, речь идет о судебном процессе над предпринимателем Леонидом Яфаркиным. Его обвиняют в мошенничестве при проведении сделки с земельным участком в парке Победы. По версии следствия, с 2007-го по 2015 год «неустановленные лица» из числа высокопоставленных сотрудников местного самоуправления (МСУ) Кирова помогали ему приобретать права и застраивать 4 га на зоны рекреации на улице Мира. Коммерсант свою вину не признал. Свидетели обвинения дали показания против Владимира Быкова. Сам он не числится среди свидетелей по делу и отказывается от общения со СМИ.

Анастасия Еремина