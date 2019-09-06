Минфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ

Минфин России разъяснил, какие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут рассчитывать на дополнительные бюджетные субсидии. «Это мера стимулирования модернизации действующих НПЗ, которые уже получают обратный акциз. НПЗ, которые для получения обратного акциза заключили соглашение с Минэнергетики о налаживании производства светлых нефтепродуктов или инвестициях в модернизацию на 60 млрд руб., сначала должны исполнить эти обязательства, а уже потом — претендовать на повышающих коэффициент и заключать новое соглашение на 30 млрд руб.»,— сообщил “Ъ” директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

В ведомстве надеются обеспечить инвестиции в переработку нефти в 250–300 млрд руб. ежегодно, и к 2025 году нарастить выход светлых нефтепродуктов до 75–80%, что соответствует текущим средним показателям в Европе. В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.

Как стало известно “Ъ” ранее, на недавнем совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца «Сафмара» Михаила Гуцериева было решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может дополнительно принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет.

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