В Ростов прибыла сборная Сирии по футболу

Самолет сборной Сирии по футболу приземлился в аэропорту Платов сегодня утром, сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Делегация разместится в одной из гостиниц города, а затем прогуляется по городу.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, сборная сыграет товарищеский матч с ФК «Ростов» на стадионе «Олимп-2». Встреча пройдет в воскресенье 8 сентября в 18:00. Вход для болельщиков — свободный, трансляция матча будет организована в эфире федеральных и региональных телеканалов, а также в социальных сетях на страницах ФК «Ростов».

Сирийская команда проведет в Ростове неделю, ростовский клуб приготовил для нее насыщенную культурную программу. Кроме того, обе команды проведут открытые тренировки и пресс-конференции.

Дарья Голякова