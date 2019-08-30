ФК «Ростов» проведет товарищеский матч со сборной Сирии на стадионе «Олимп-2»

На стадионе «Олимп-2» в Ростове состоится товарищеский матч между ФК «Ростов» и сборной Сирии по футболу, сообщает пресс-служба клуба. Встреча пройдет в воскресенье 8 сентября в 18:00. Вход для болельщиков — свободный, трансляция матча будет организована в эфире федеральных и региональных телеканалов, а также в социальных сетях на страницах ФК «Ростов».

«Нам предложили в июле сыграть миротворческий матч со сборной Сирии в Дамаске. Мы согласились при поддержке Министерства обороны РФ провести эту игру, получили согласие РФС и УЕФА на проведение этого матча, запланировали выезд и оформили все документы.

После того, что пережила эта страна, игра стала бы настоящим праздником для спортсменов и обычных граждан. Однако футбольная ассоциация Сирии не смогла согласовать проведение матча с ФИФА — был получен отказ в связи с небезопасностью проведения игры на территории Сирии», - передает пресс-служба слова президента клуба Арташеса Арутюнянца.

По его словам, клубу отказали в проведении матча на «Ростов Арене». Однако причину отказа господин Арутюнянц не озвучил.

Сирийская команда проведет в Ростове неделю, ростовский клуб приготовил для нее насыщенную культурную программу. Кроме того, обе команды проведут открытые тренировки и пресс-конференции.

Дарья Голякова