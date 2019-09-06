Сотрудники петербургского Роспотребнадзора попали в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, попали фамилии двух бывших сотрудников Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В частности, в этот список внесен Владимир Молчанов, ранее занимавший пост главного специалиста отдела надзора за продукцией в обороте, а также Милена Бижева, являвшаяся замначальника того же отдела. Об этом сообщается на официальном портале госслужбы.

Отмечается, что вышеперечисленные экс-сотрудники петербургского Роспотребнадзора попали в список в связи с п.1.1 ч.1 ст.37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ч.3 ст.9 Федерального закона «О противодействии коррупции». Они были уволены за совершение коррупционного правонарушения 12 августа 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам проверки соблюдения требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прокуратура выявила нарушения со стороны территориального отдела управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в ведении которого находятся Московский, Фрунзенский, Пушкинский и Колпинский районы города.