Прокуратура выявила очередные нарушения в деятельности петербургского Роспотребнадзора

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявила нарушения со стороны территориального отдела управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в ведении которого находятся Московский, Фрунзенский, Пушкинский и Колпинский районы города.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в единый реестр проверок ответственными сотрудниками Роспотребнадзора не были внесены сведения о внеплановых выездных проверках в отношении ГБДОУ Детский сад №40 Пушкинского района и ГБУДО Дворец творчества Пушкинского района, что является нарушением ч.3 ст.19.6.1 КоАП РФ.

По данным фактам в отношении должностного лица территориального отдела Роспотребнадзора возбуждено два дела об административном правонарушении. Мировым судьей судебного участка №126 Санкт-Петербурга виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура также уличила данный отдел Роспотребнадзора в нарушении закона о защите прав предпринимателей при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «Вайлдберриз», ООО «Ветсовет», а также ряда ИП.