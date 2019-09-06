Обозреватель "Ъ" Дарья Цивина рассказывает о том, на что сделали ставку в новом ресторане Cameo.

Новый ресторан Cameo принадлежит к числу заведений новой волны. Во-первых, потому что открыл его совсем молодой шеф, который выступает в проекте как совладелец. Во-вторых, потому что все в этом ресторане сделано против правил: при общей площади 125 кв. м всего 26 посадочных мест, кухня всего 25 кв. м, но работают на ней шесть поваров, они же и официанты. В меню — 25 блюд, и все они авторские. К тому же, создателя Cameo Евгения Цыганова уже успел заметить ставший, между делом, Державиным российской гастрономии питерский шеф и ресторатор Дмитрий Блинов, и даже пригласил его к себе на гастроли.

Так что Cameo сходу оказался принятым в ряды отечественной ресторанной элиты, с отдаленным прицелом на международные рейтинги. Еда в Cameo яркая и амбициозная. Сам Евгений считает главным критерием для оценки блюда то, как долго держится в памяти его вкус. Ну вот если по этой шкале оценивать его собственную кухню, то я смело могу рекомендовать вам тартар из говядины с тертой крошкой из копченого и вяленого говяжьего сердца и пеной из водорослей комбо, а также томленую мякоть баранины с морковным пюре и сальсой из кинзы с лимонным соком, и, если вы любите торт «Птичье молоко», пористый мусс из сливок и манки на кокосовой сгущенке. А это для старта не так уж мало.