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Фото: Andreas Gebert / Reuters

«Для снабжения самого большого пивного шатра проложили подземный трубопровод»

Петр Воронков — о фестивале «Октоберфест»

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Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает об истории знаменитого фестиваля в Мюнхене.


Как-то незаметно промчалось лето, и на носу уже буквально знаменитый «Октоберфест» в баварском Мюнхене. Вот кое-что истории самого большого пивного праздника в мире: за две недели «Октоберфест» посещает более 6 млн человек, рекордным до сих пор остается 1985 год, когда здесь побывало свыше 7 млн посетителей. А в 1896 году на Лугу Терезы во время подготовки к празднику здесь работал 17-летний Альберт Эйнштейн. Будущий лауреат Нобелевской премии вкручивал лампочки, которые поставляла фирма его отца Германа Эйнштейна, одного из пионеров электрической техники в Германии.

За два века своего существования, больше даже, «Октоберфест» отменяли или проводили весьма скромно 24 раза. Впервые в 1813 году из-за наполеоновской оккупации, в 1873 году — из-за холеры, в 1923 — из-за гиперинфляции, и, конечно, из-за мировых войн тоже.

В реальной жизни на смену деревянным бочкам давно пришли большие металлические цистерны. Для бесперебойного снабжения самого большого пивного шатра, вмещающего 10 тыс. посетителей, проложили 250-метровый подземный трубопровод. €1 млрд — примерно столько тратят в Мюнхене туристы за две недели праздника: на пиво, жареных цыплят, колбаски, гостиницы, такси, общественный транспорт, покупки, сувениры и развлечения.

Около десяти лет назад некие предприниматели хотели запустить автобусный шаттл между Лугом Терезы и крупнейшим мюнхенским борделем, но в последнюю минуту власти разрешение не выдали. Посетители фестиваля часто теряют многие вещи — от ключей до бумажников. Один из гостей умудрился потерять даже разрешение на короткий отпуск из тюрьмы. Обидно, конечно, от души попив пива, не попасть обратно за решетку… Такие вот курьезы.

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