Ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об УДО удовлетворены

Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО). Они могут покинуть колонию №4 в Алексеевке 17 сентября, в ней они находились с июля.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поздравил всех с вынесенным решением. По его словам, еще в СИЗО Павел получил поощрение от начальника за организацию матча на территории Бутырки, администрация колонии также предоставила на Павла Мамаева и братьев Кокориных положительные характеристики. Господин Бушманов отметил, что представитель потерпевшего директора департамента Минпромторга Дениса Пака оставила решение об УДО на усмотрение суда. В связи с этим адвокат Мамаева рассчитывает, что от господина Пака апелляции не последует. «Представители другого потерпевшего — Соловчука — таким правом не воспользовались, полагаю, им безразлично решение относительно УДО»,— пояснил господин Бушманов.

Подробнее о деле футболистов — в материале “Ъ” «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».

Олег Мухин, Андрей Прах