Мэрия Челябинска опубликовала расписание работы транспорта в День города

В День города, 7 сентября, общественный транспорт в Челябинске будет работать в особом режиме. Из-за перекрытия движения в центре города будут изменены маршруты. Также часы работы будут продлены до двух часов, чтобы развезти жителей по домам после праздничного салюта, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Из-за того, что будет перекрыт центр города, трамвай №3 весь день будет следовать до завода им. Колющенко в обход улицы Кирова по улицам Российской и Карла Маркса. Трамвай №5 будет направляться по улицам Горького и Карла Маркса, чтобы объехать площадь Революции.

После праздничного фейерверка, который завершится в 22.10, жителей будет ожидать транспорт, чтобы развести всех по домам. Троллейбусы и автобусы будут сосредоточены на Свердловском проспекте и от Алого поля до улицы Калинина, на перекрестке улиц Труда и Энгельса, а также на площади Революции. Трамваи будут ходить от остановок «Театр оперы и балета», «Теплотехнический институт» и от улицы Калинина.

Автовокзал «Центральный» во дворце спорта «Юность» завершит свою работу в 18.00. Все пассажиры будут прибывать на автостанцию у областной больницы, оттуда же будут отправляться все запланированные рейсы.

Полная информация о расписании движения общественного транспорта в Челябинске в День города опубликована на сайте мэрии.