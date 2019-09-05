В День города в Челябинске перекроют движение

В центре Челябинска 7 сентября будет перекрыто движение. Транспорт не будут пропускать для обеспечения безопасности жителей в местах проведения праздничных мероприятий по случаю Дня города, сообщает пресс-служба мэрии.

С 13.00 будет запрещен проезд по улице Тимирязева на участке от улицы Елькина до Цвиллинга. С 16.00 перекроют движение по улице Воровского от Красной до площади Революции и по улице Елькина от Воровского до Тимирязева. Пропускать автомобили и общественный транспорт начнут в 22.00.

Также в связи с запуском праздничного фейерверка будет закрыто движение по Свердловскому проспекту, улицам Свободы, Кирова, Цвиллинга и Братьев Кашириных. Запрет будет действовать с 20.00 до 22.30.

Общественный транспорт в Челябинске 7 сентября будет работать до двух часов ночи, причем не только муниципальный, но и частный. Это сделано, чтобы зрители смогли уехать домой после салюта.