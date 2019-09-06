Бывший глава нижегородского УФСБ получил должность в Сибирском отделении РАН

Бывший начальник нижегородского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Старицын назначен заместителем председателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) по вопросам взаимодействия с органами власти. Об этом сообщается на сайте СО РАН.

Господин Старицын родился в Челябинской области в 1962 году, закончил Новосибирский электротехнический институт. Работу в органах госбезопасности начал с 1987 года. Нижегородское управление ФСБ Сергей Старицын возглавлял с мая 2013 года. Летом 2019 года он покинул пост. Напомним, его преемником стал Игорь Завозяев.

Анастасия Еремина