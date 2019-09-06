Губернатор Андрей Травников: логистический центр «Почты России» в аэропорту Толмачёво интересен многим регионам Сибири

Строительство крупного логистического почтового центра обсудил Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей встречи с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым. Рабочая встреча состоялась на площадке аэропорта «Толмачёво», в ней приняли участие члены Правительства Новосибирской области и генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич. Также глава региона ознакомился с ходом строительства, побывав на площадке будущего почтового центра.



Высоко оценив темпы и масштабы строительства, Андрей Травников подчеркнул, что уже сейчас руководство нашего региона получает запросы от своих коллег – губернаторов соседних областей. Они выражают заинтересованность в пользовании мощным авиационным хабом «Толмачёво» для того, чтобы организовать экспортные поставки своей продукции за рубеж. Уже сегодня мы ведём переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнёрами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие коммерческие связи, которые будут полезны «Почте России» при загрузке мощностей центра. Необходимо, чтобы действительно был не просто эффект от использования производственной единицы «Почты России» в её большой корпоративной системе, но и эффект для региона в целом», – пояснил Губернатор.

В 2020 году в Новосибирской области планируется запустить логистический почтовый центр. Центр будет находиться на территории международного аэропорта «Толмачёво» и сможет обслуживать 11 миллионов жителей сибирского региона. Размещение центра на территории аэропорта позволит осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолётов напрямую. Это сократит время на их транспортировку. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений. Оборудование, которым предполагается оснастить хаб, позволит обрабатывать более 1 миллиона почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тысяч посылок и международных мелких пакетов. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов отметил, что новый ЛПЦ самого современного уровня будет оснащён самым современным почтообрабатывающим оборудованием. Кроме того, запуск логистического почтового центра позволит обеспечить рабочими местами около 1300 жителей области. Новый логистический хаб будет отличаться высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Таким образом, в Новосибирске появится центр фулфилмента, – подчеркнул глава «Почты России» Николай Подгузов.

Генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич напомнил, что уже сегодня новосибирский аэропорт является одним из ведущих грузовых хабов России. «Безусловно, этот проект поднимет нашу роль на ещё более высокий уровень. Этот проект – хороший пример ГЧП федерального уровня. К этому объекту достаточно хорошо синхронизировали сроки федерально-государственной программы по реконструкции аэродрома. Надеемся, что к концу 2020 года перед зданием появится серьёзный грузовой перрон с централизованной заправочной системой. Тогда мы станем серьёзным грузовым хабом мирового уровня с развитой инфраструктурой и с большим потенциалом роста», – пояснил гендиректор аэропорта «Толмачёво».

Центр в Новосибирской области станет ключевым объектом в Сибирском федеральном округе по обработке всех потоков почты из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Новый ЛПЦ площадью более 46 тыс. кв. м будет оснащён самым современным почтообрабатывающим оборудованием. После запуска почтового логистического центра он станет важнейшим транзитным узлом между регионами Дальнего Востока и европейской части России.

На сегодняшний день на площадке строительства центра установлено 100% металлоконструкций будущего логистического хаба, смонтировано 98% стеновых панелей, проводятся работы по монтажу кровли. В ближайшее время строители приступят к монтажу внутренних инженерных систем.