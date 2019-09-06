На Дону на субсидии предпринимателям за обучение предпенсионеров направят 1 млн рублей

В 2019 году власти Ростовской области планируют потратить 1 млн руб. на субсидии предпринимателям и организациям, обучающим за свой счет работников предпенсионного возраста. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе управления государственной службы занятости населения региона.

Предприниматели и организации, обучавшие за свой счет работников предпенсионного возраста, смогут подать заявки на возмещение расходов до 1 декабря 2019 года. Как отметили в управлении, предприниматель может получить до 68,5 тыс. руб. на одного работника.

Напомним, в конце августа правительство Ростовской области приняло постановление, которое устанавливает правила предоставления субсидий организациям и предпринимателям, отправляющим за свой счет на учебу работников предпенсионного возраста (не более пяти лет до пенсии).

Подробнее об этом читайте в тексте „Ъ-Юг“ «Дедушка моей мечты».

Кристина Федичкина