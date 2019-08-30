Дедушка моей мечты

Организациям и индивидуальным предпринимателям Ростовской области начнут возмещать полностью или частично средства, потраченные на переобучение работников предпенсионного возраста. Предполагается, что работодатель может получить до 68,5 тыс. руб. на одного работника. Эксперты отмечают, что субсидия станет хорошим стимулом для работодателей вкладывать ресурсы в обучение сотрудников и поможет сохранить рабочие места многим людям предпенсионного возраста.



Правительство Ростовской области приняло постановление, которое устанавливает правила предоставления субсидий организациям и предпринимателям, отправляющим за свой счет на учебу работников предпенсионного возраста (не более пяти лет до пенсии).

Субсидии будут предоставляться только если работник обучался в организации, расположенной в Ростовской области, и по окончанию получил соответствующий документ. Для возмещения затрат организации или предпринимателю нужно до 1 декабря подать соответствующую заявку в управление государственной службы занятости населения, приложив к ней необходимый пакет документов (около17 справок и копий). Заявка будет рассматриваться в течение недели. На момент подачи заявки организация должна вести свою деятельность, не иметь долгов по налогам и штрафам, а также неисполненных обязательств перед работниками. На субсидии не смогут претендовать предприятия с низкими зарплатами — средняя должна составлять не менее 1,2 прожиточного минимума. Максимально возможная сумма выплаты на одного работника — 68,5 тыс. руб.

Субсидии будут предоставляться за счет федерального и регионального бюджета. Объем средств утвердят при принятии закона о бюджете на следующий год. В управлении государственной службы занятости населения региона и областном правительстве не смогли ответить, о какой приблизительно сумме может идти речь и какое количество заявок ежегодно планируется рассматривать.

Исполнительный директор «Авито Работа» Артем Кумпель считает, что возврат средств мотивирует предпринимателей и организации активнее отправлять сотрудников на переобучение. «В первую очередь в получении субсидий будут заинтересованы предприятия наукоемких отраслей (тяжелая промышленность, металлургия, энергетика и пр.), а также строительные, медицинские и образовательные, в которых ценится профессиональный стаж и полученные навыки»,— отметил он. По словам господина Кумпеля, компании часто договариваются с сотрудниками об “отработке” после завершения обучения. При этом сотруднику принято оставлять полную заработную плату на время обучения, поэтому государственная поддержка будет весьма кстати.

Директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова считает, что работодатели вполне могут быть заинтересованы в том, чтобы вкладывать ресурсы в развитие работников предпенсионного возраста. «В глазах работодателей сотрудники зрелого возраста имеют определенные плюсы. Такие специалисты более ответственно относятся к работе, их больше привлекает стабильность, они не принимают сиюминутных решений. Преимуществами работников зрелого возраста являются наработанные за годы профессиональной практики знания и опыт»,— считает она. По словам госпожи Веретенниковой, сегодня на рынке труда наблюдается кадровый голод и, поэтому компании проще «вложиться» в уже хорошо знакомого сотрудника, зарекомендовавшего себя как эффективного специалиста, чем принимать на работу нового человека, которого будет необходимо обучать нюансам работы в организации с нуля. Она также отметила, что компании несут меньше рисков, направляя на переобучение именно работников старшего возраста. «Получив новые знания и возможности, решение отправиться покорять новые профессиональные вершины примет скорее молодой специалист, чем проверенный годами работник», — заключила она.

Как отмечают в управлении информационной политики Ростовской области, в регионе не только работодатели занимаются обучением граждан предпенсионного возраста — службы занятости отдельно направляют безработных людей предпенсионного возраста на учебу в рамках регионального проекта «Старшее поколение». По данным правительства, на сегодняшний день по этой программе проходят учебу более 2 тыс. человек.

Кристина Федичкина