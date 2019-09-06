Зеленая азбука жизни

4-5 сентября в Воронеже прошла III международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития», организованная Департаментом природных ресурсов и экологии при поддержке правительства Воронежской области. В работе конференции приняли участие ученые и практики – специалисты зеленой инфраструктуры, представители из разных российских регионов. В течение двух дней выступили 46 спикеров из 8 стран мира: Великобритании, Италии, США, Новой Зеландии, Швеции, Китая, Турции и России.

«Эффект бабочки»

Знаменитый математик и метеоролог, один из основоположников теории хаоса, Эдвард Лоренц, высказывая мысль о том, что какое-либо незначительное событие может иметь масштабные последствия, использовал метафору: взмах крыльев бабочки в одной части мира может вызвать мощный ураган в другой. Немецкий философ Иоганн Фихте задолго до него в «Назначении человека» писал об этом же эффекте: невозможно удалить одну песчинку, чтобы это не вызвало изменений во всех частях экосистемы.

Уже очевидные последствия стремительной урбанизации с наступлением бетона и асфальта на поля и леса подтверждают «эффект бабочки». Серьезное нарушение баланса в экосистеме стало угрозой выживанию человечества, утверждали многие спикеры конференции.

Алексей Карякин, руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Ценно для нас то, что на конференцию приехали профессионалы из 8 стран и представители субъектов Федерации, руководители федеральных профессиональных Ассоциаций в сфере ландшафтного дизайна, озеленения. Мы считаем, что это будет хороший формат общения и площадка для обмена опытом и формирования дальнейшего развития и самой отрасли, и реализации конкретных проектов. Нам есть, что показать: мы в последние годы активно развиваем зеленые общественные пространства, но нам важно и получить оценку со стороны профессионалов, услышать их советы.»

Хенрик Вальденстрем, основатель Королевского Национального городского парка в Стокгольме, сотрудник Всемирного фонда дикой природы Швеции, сказал афористичную фразу: «Битва за жизнь на деле будет выиграна или проиграна в городах». В доказательство он привел такой факт: в Чикаго более 95% живых организмов уже вымерли из-за строительства дорог. Экстраординарную жару и другие природные катаклизмы он связывает с сокращением растительности. Спикер в своем докладе сослался на такой прогноз ученых: если процесс уничтожения лесов продолжится, к 2080 году температура атмосферного воздуха повысится на 8,2 градуса, а если мировое сообщество целенаправленно будет осуществлять озеленение планеты, такое повышение составит всего 0,6 градуса.

В ЕС уже принята Конвенция о ландшафтах. Ее цель – охрана, планирование и управление ландшафтами, сохранение природного биоразнообразия. В России, как отметила Таисия Вольфтруб, президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), член Союза архитекторов России, член-корреспондент Международной Академии архитектуры, тоже наметились позитивные сдвиги. «Теперь у нас есть свой профессиональный стандарт, который был утвержден Министерством юстиции в марте 2019 года, есть свой факультет ландшафтной архитектуры, в государственном реестре профессий появилась специальность «ландшафтный дизайнер», есть очень интересные профессиональные проекты», - рассказала она.

По ее мнению, формат экологической конференции с участием профессионалов, представителей власти и студентов, которую уже третий раз проводят воронежцы, чрезвычайно важен, потому что в диалоге участвуют именно те, от кого зависит, быть городам «зелеными», или не быть.

Время собирать камни

Общественность во всем мире требует от политиков серьезных мер по прекращению процесса бездумного наступления на природу, справедливо считая, что время «разбрасывать камни», исчерпано, нужно их собирать. Объединяясь в различные ассоциации, общественники осуществляют собственные программы наращивания зеленых зон в городах.

Об успешных практиках для планирования, проектирования и внедрения зеленой инфраструктуры, осуществленных в США, рассказали Венди Дэвид, главный менеджер Национальной ассоциации отдыха и парков, и Хизер Сейдж, директор общественных проектов «Pittsburgh Parks Concervancy». «Американцы голосуют за тех политиков, которые гарантируют сохранение парков»,- подчеркнули они. Их общественные организации добились того, что принято законодательство о дополнительной очистке воды, которую раньше сбрасывали в канализацию, и созданию новой инфраструктуры водоотведения. Теперь эта вода используется для полива зеленых зон. Там научились экономить каждую каплю воды, делая водопроницаемым даже покрытие спортивных площадок с тем, чтобы дождевая вода тоже собиралась в подземных резервуарах и использовалась для полива.

Роберт Уолтон, королевский адвокат по экологическому праву (Великобритания) Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кстати, на важности полива акцент делали и другие спикеры. Таисия Вольфтруб в связи с этим провела аналогию между деревом и ребенком: и тому, и другому нужен постоянный уход. «А часто бывает так, что посадили – и забыли. И деревья, кустарники гибнут. Я считаю, что мы должны написать Меморандум и обратиться в администрации городов, а, может быть, и в правительство России с четким разъяснением, как ухаживать за зелеными насаждениями, чтобы на это выделялись бюджетные средства, иначе комфорт городской среды, созданный и с помощью зеленых насаждений, может превратиться в дискомфорт», - сказала она.

Маурицио Лаппони, уполномоченный делегат Европейской ассоциации питомников (ENA) и Европейской ассоциации ландшафтных предприятий в Брюсселе (Италия), озвучил печальный факт: 30% посаженных в городах Италии деревьев, умирают в течение 5 лет из-за неправильного ухода. «А деревья – это то, что соединяет небо и землю. Они дают нам не только физическое, но и ментальное, духовное здоровье», - утверждает спикер. Он рассказал о результатах научных исследований, показавших терапевтический эффект зеленых террас, созданных в Италии: у людей существенно снижается уровень агрессии, тревожности. По утверждению ученых, в городах необходимо на 40% увеличить зеленые зоны, чтобы поглощение углекислого газа и увлажнение воздуха довести до необходимого для здоровья человека уровня.

Маурицио Лаппони подчеркнул, как важно при высаживании новых зеленых зон правильно выбирать виды деревьев и кустарников с учетом их срока жизни, меры поглощения углекислого газа, способности аккумулировать и отдавать влагу. Он ратует за сохранение в городах растительного биоразнообразия: «Питомники сосредотачивают свои усилия только на тех саженцах, которые имеют спрос. А нужно защищать биоразнообразие. Важно, чтобы были энтузиасты, подобные российскому ученому Вавилову, создавшему для потомков уникальный банк семян. Мы должны пробовать высаживать в городах новые и новые сорта деревьев, как это сделали, в частности, воронежцы в Кольцовском сквере».

Маурицио Лаппони, уполномоченный делегат Европейской ассоциации питомников (ENA) и Европейской ассоциации ландшафтных предприяти Города находятся на грани экологической катастрофы, поэтому сейчас как никогда важно высаживать как можно больше зеленых насаждений. Поэтому ценность экологических конференций, аккумулирующих опыт лучших практик велика. Я не первый раз участвую в этой конференции и отмечаю, как год от года ее профессиональный уровень повышается, все больше людей проявляют к ней интерес. Думаю, что Воронеж станет задавать тон в тенденциях ландшафтного дизайна и озеленения всей России».

Требования людей создавать здоровую и комфортную среду обитания в городах должны трансформироваться политиками в законы по сохранению и наращиванию зеленых зон, считает Роберт Уолтон, специалист международного уровня по экологическому праву, королевский адвокат (Великобритания). Он рассказал, как удалось добиться того, что в городе Портсмуте, несмотря на приток жителей, принято решение о запрете строительства новых домов ради предотвращения ущерба природе, а Лондон вошел в пилотный проект по созданию зелено-голубой инфраструктуры, которая должна занять 50% территории города.

В Австралии и Новой Зеландии строят дорожные экоразвязки с вертикальным и горизонтальным озеленением, повсеместно входит в тренд озеленение крыш домов.

В Окленде, как рассказал Марк Боутер, глава службы парков Оклендского совета, председатель Совета директоров Ассоциации отдыха Новой Зеландии, действует 30-летний генплан развития города, где сбалансированы интересы роста городской территории и сохранения природной среды. В 2019 году муниципалитет Окленда объявил чрезвычайную природную ситуацию и призвал другие муниципалитеты последовать этому примеру. Уже 40 городов включились в эту инициативу. Такой подход позволил сформировать программу кардинальных мероприятий и выделить на них значительные финансовые средства. В частности, поставлена задача к 2050 году добиться нулевого выброса углекислого газа в атмосферу за счет использования возобновляемых источников энергии.

«У нас сейчас 18% зеленых территорий в городе, в плане увеличить эту цифру до 24%. За ближайшие 3 года мы посадим более 3 млрд. деревьев. 79 млн. долларов инвестировано в то, чтобы парки были в шаговой доступности для всех жителей», - пояснил спикер задачу.

Фото: Администрация Воронежской области

Показателен и опыт Китая. Дай Чжун, генеральный директор NITA Design Group, главный научный сотрудник китайского научно-исследовательского объединения по индустриальному и городскому строительству рассказал, как создание зеленой инфраструктуры идет в связке с урбанизацией. «Наши города растут ввысь и расширяются. В 1978 году в китайских городах проживало 172 млн. людей, а в 2017 году уже 813 млн. К примеру, в 1958 году площадь Шанхая была 630 кв. км, а сегодня в 10 раз больше. «Раньше у нас был город и загород, а теперь везде город. В таких условиях все большее значение приобретают городские парки», - полагает он.

Сяо Вэнь Дин, консультант управления по озеленению и городскому благоустройству правительства Шанхая рассказала, что в начале 90-х годов было принята программа создания зеленой инфраструктуры. В городе построено 6 300 га экологических коридоров. Дорожки для пешеходов и велосипедистов соединили между собой все зеленые зоны, что позволяет обеспечить здоровый досуг. Общая протяженность этих дорожек составляет более 1 тыс. км. По 500 га в год возводится общественных зеленых пространств.

По словам спикера, сегодня на каждого жителя мегаполиса приходится до 3 тыс. кв. м. зеленого пространства. В Шанхае 310 городских парков. Из них 100 построили и 40 реновировали в последние годы.

Озеленяются крыши домов и вертикальные поверхности по всему городу.

Энергетика экономики

Глава международной организации по зеленой инфраструктуре – Keen Consultants (Великобритания) Яго Кин, неизменный помощник в организации экологической конференции в Воронеже, доказал в своем выступлении, что зеленая инфраструктура – это энергетика экономики. Инвестиции в создание зеленых зон дают экономический эффект.

Яго Кин, глава международной организации по зеленой инфраструктуре – Keen Consultants (Великобритания) Эта конференция для меня всегда праздник. Хотя бы потому, что в Воронеже особенная энергия, которую люди направляют и на озеленение своего города. Воронежская экологическая конференция за три года стала одной из самых крупных по зеленой архитектуре в России и, возможно, наиболее важной».

Проведенные исследования показали: те женщины, у которых рядом с домом много зелени, рождают более здоровых детей. На примере Сингапура, который активно занимается горизонтальным и вертикальным озеленением, получена цифра экономии затрат на здравоохранении 5 млн. долларов в год по причине того, что люди меньше болеют. Благодаря озеленению в США на медицинское обеспечение каждого американца стали тратить на 2200 долларов в год меньше.

Озеленение школ улучшает качество восприятия знаний, а это залог высокого профессионализма специалистов в различных отраслях экономики в перспективе. Научные исследования доказали: если человек, находясь на работе, видит в окно зелень деревьев, у него будет меньше больничных, а если озеленить рабочее место, можно повысить эффективность работников.

Изучение ритейла показывает, что если перед магазином растут деревья, люди покупают товаров на 7% больше.

«Туризм в парки Британии стал существенным доходом в структуре ВВП государства. Реализовать зеленые проекты не так сложно, а выгоды колоссальные! В городе Бирмингеме, размер которого сопоставим с Воронежем, ежегодная выгода от городских зеленых пространств составляет 600 млн. фунтов стерлингов. На каждый вложенный фунт там получают выгоду в размере 24 фунтов. Бирмингем стал первым зеленым городом в Британии, признанным в этом статусе во всем мире. И в Воронеже есть такой потенциал», - считает Яго Кин.

Он утверждает, что необходимо принять законы, обеспечивающие управление городскими зелеными зонами и бюджетное финансирование ухода за ними. И очень важно проводить инвентаризацию деревьев.

С чего начинать?

Директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивости экосистем Аграрно-технического университета РУДН (г.Москва) Эльвира Довлетярова также акцентировала важность инвентаризации деревьев для планирования управления зелеными зонами городов. Она рассказала об авторской разработке по мониторингу зеленых насаждений. Эта технология связана с использованием специальных устройств, которые крепятся на дереве и каждый час передают параметры его состояния на общий сервер. Эти сведения позволяют предпринимать выверенные меры поддержания здоровья и роста дерева.

«У каждого города своя специфика зеленых зон. В Москве больше вопросов к молодым деревьям, а в Санкт-Петербурге – к старым. Новые смарт-технологии дают большие возможности властям на той или иной территории принимать быстрые решения, какие именно меры предпринять по уходу за зелеными зонами. В 2017 году мы открыли школу по моделированию мониторинга, ученые Воронежского государственного университета активно участвуют в ее работе», - рассказала Эльвира Довлетярова.

Денис Цуканов, директор НКО «Ассоциация парков» (г.Москва) поделился опытом создания в парковых зонах проектов, привлекающих людей и позволяющих зарабатывать средства на развитие парков.

Яго Кин, глава международной организации по зеленой инфраструктуре – Keen Consultants (Великобритания) Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Своеобразным резюме конференции можно считать цитату из выступления Яго Кина: «Мы собрались на этой конференции, чтобы учиться. В том числе какие-то уроки извлекут и те, кто принимает решение об озеленении на уровне городов и областей. Они должны не хуже нас понимать ценность зеленой инфраструктуры. Зеленые города являются наиболее пригодными для жизни, благоприятными для бизнеса и экономики. Зеленое строительство – это сегодня мейнстрим, и я надеюсь, что наши дети и внуки уже будут жить в зеленых городах. В своем движении к этому россияне так же могут рассчитывать на международную поддержку».