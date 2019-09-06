Павел Колобков назвал скандальный трансфер Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» законным

Скандальный трансфер полузащитника Алексея Сутормина, который минувшим летом перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тыс. руб., не противоречит законодательству и нормативным актам. Об этом на Восточном экономическом форуме-2019 заявил министр спорта РФ Павел Колобков, передает РИА «Новости».

Однако, по его словам, трансфер выглядит странным с точки зрения логики. Министр считает, что нужно рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные акты, принимаемые федерацией футбола.

Напомним, что Алексей Сутормин перешел минувшим летом из «Оренбурга» в казанский «Рубин», после чего он почти сразу же оказался в питерском «Зените». Позже стало известно, что в обоих случаях клубы заплатили за переход 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» смог продать картонку с изображением Алексея Сутормина дороже, чем стоимость самого футболиста.

"Ъ-Казань"