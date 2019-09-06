Сибирские губернаторы упали в рейтинге влияния АПЭК

Восемь из десяти сибирских губернаторов опустились в рейтинге влияния глав регионов России по итогам августа 2019 года, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Лидером в Сибири оказался губернатор Красноярского края Александр Усс, опустившийся с 26-го на 30-е место на фоне ситуации с лесными пожарами в регионе. Больше всего позиций среди сибирских губернаторов потерял глава Новосибирской области Андрей Травников, переместившийся с 24-го на 32-е место. Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов связывает это с обрушением перекрытия строящегося здания в Ленинском районе Новосибирска, в результате которого погибли трое рабочих.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опустился с 41-го на 46-е место из-за межэтнического конфликта в селе Подгорное, говорится в докладе агентства. Также отрицательную динамику показали врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (с 55-го на 57-е) и руководитель Томской области Сергей Жвачкин (с 58-го на 61-е).

Возглавляющий Омскую область Александр Бурков занял 62-ю строчку, опустившись на пять позиций. Аналитики связывают его падение с акцентированием «внимания Счетной палаты России на проблемах с долгостроями в Омской области и возможных коррупционных рисках при реализации в регионе госконтрактов в сфере здравоохранения».

В конце рейтинга оказался председатель правительства Тывы Шолбан Кара-оол, опустившийся с 77-го на 84-е место. Глава Хакасии Валентин Коновалов упал на три позиции и занял последнюю 85-ю строчку. АПЭК связывает это с уходом руководителя его администрации Богдана Павленко.

Усилили свои позиции в Сибири только губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Иркутской области Сергей Левченко, занявшие 53-е и 81-е место соответственно. Господин Томенко поднялся на девять позиций, его коллега из Приангарья — на три.

Эксперты распределили глав регионов по нескольким группам: «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85). Исследование проводилось методом закрытого анкетирования политтехнологов политологов, журналистов и медиаэкспертов.

Подробнее о предыдущем рейтинге АПЭК читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пожары подпалили рейтинг»

Юлия Сасевич