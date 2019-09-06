«Как бы сами россияне не подумали, что о них забыли» Дмитрий Дризе — об итогах Восточного экономического форума

Острова в обмен на признание Крыма, скорый обмен гражданами с Украиной, молодые семьи вместо протестов, а также политическое долголетие по-малазийски… Во Владивостоке завершается пятый Восточный экономический форум. Российский президент Владимир Путин в рамках форума подробно высказался по всем актуальным российским и международным темам, традиционно досталось Западу. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что Кремль решил ответить всем сразу и показать свой авторитет в Азии.

Честно говоря, трудно припомнить столь содержательного форума: организаторы попытались объединить все, что можно и нельзя — от социальных проблем Дальнего Востока до большой и очень большой политики. Именно во Владивостоке Кремль решил объявить о финальной стадии обмена заключенными гражданами между Украиной и Россией. Для этого в столицу Приморья экстренно прибыл Виктор Медведчук. Именно там в присутствии восточных партнеров и было сделано важное заявление. Это символизирует то, о чем недавно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон — роль Запада постепенно сходит на нет. Восток, в том числе и Дальний, и Россия как мост между цивилизациями играют, по крайней мере, не меньшую роль в глобальном мире. Теперь обмен вступит в финальную стадию при непосредственном участии главного союзника Москва — Виктора Владимировича Медведчука.

Однако идем дальше по насыщенной повестке. Синдзо Абэ произнес красочную речь с цитатами Тютчева, русскими пословицами и словами о прекрасной Японии, где будущее уже фактически наступило — вот, например, пенсионеры занимаются бегом, причем с каждым годом бегут все быстрее. Так вот, cтрана восходящего солнца готова поделиться своими чудесами с соседом, если… Финал выступления читался и никого не удивил — для этого нужно заключить мирный договор.

Японский премьер предложил российскому президенту войти в историю, но и в этом случае ответ также читался. Единственное, решили добавить человеческий фактор — мол, мы своих на островах не бросаем. Но есть и другие причины, например, а почему Токио Крым не признает и американские ракеты в Японии размещать собирается? Ссылки Абэ на защиту от Ким Чен Ына не сработали.

Что касается других участников форума, то премьер-министр Малайзии — 94-летний Махатхир Мохамад — казалось, выглядел просто статистом. Ему дали слово последним, но, несмотря на это, его выступление стало ярким. Предваряя его, Владимир Путин назвал господина Мохамада очень хорошим человеком, а модератор Сергей Брилев пошутил, наверное, для того, чтобы разрядить обстановку. «Какой, на ваш взгляд, предельный возраст для пребывания в политике?», — задал вопрос малайзийскому премьеру телеведущий. Тот ответил: «Недавно мы подняли до 95 лет». «Не дотягиваю», — вставил свою реплику Владимир Путин. Так за шутками и перешли к другим темам.

Главное — чтобы человек был хороший, а сколько он у власти может находиться, и не важно.

Участники мероприятия решили заодно пройтись по московским протестам. Здесь комментарии были краткими — все должно быть в рамках закона, молодой ли, старый участник митинга, не важно. Да и в целом, чем ерундой заниматься, рожайте больше. Традиционно досталось Дональду Трампу и Америке за их деструктивную роль в современном мире. Российская сторона отметила, что и в «восьмерку» нам не надо, мы, если и пойдем туда, так с нашими восточными партнерами. Что же в итоге?

Очень жаль, что за всем вышесказанным потерялась главная тема.

Это то, о чем говорил Владимир Путин в своем официальном докладе — уровень жизни на Дальнем Востоке, равно как и по всей стране, нужно повышать. Разве не для этого проводится Восточный экономический форум? Здесь есть смысл перенестись на день назад в тот же Владивосток, на заседание Госсовета. Глава Якутии Айсен Николаев выступал на нем с докладом, где помянул некоторых руководителей, назвавших Дальний Восток «балластом», который требует только льгот и дотаций. Президент назвал этих гипотетических руководителей «придурками».

Однако дело серьезное — как бы сами россияне, не дай бог, не подумали, что о них забыли, а то повестка слишком обширная, как бы не заблудиться. Вдруг как раз своим-то и не хватит.