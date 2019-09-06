Застройщик ЖК «Парусная регата» в Краснодаре намерен вернуть 31,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО ИСК «РАС» Малик Байрамбеков направил в Арбитражный суд Краснодарского края иски о признании недействительными ряда сделок, заключенных между застройщиком и контрагентами на общую сумму 31,7 млн руб.

Как следует из опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщений, первое заявление касается признания недействительным соглашения о взаимозачете встречных требований между ООО ИСК «РАС» и ООО «Новокран» на сумму 10,7 млн руб. Конкурсный управляющий требует признать данную сумму задолженности недействительной.

Кроме того, в суд подано заявление о признании недействительными платежи ООО ИСК «РАС» в пользу предпринимателей Левона Мелик-Акопяня и Вагана Буюкляна на общую сумму 21 млн руб. Управляющий просит суд взыскать с указанных данную сумму в пользу ООО ИСК «РАС».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ООО ИСК «РАС» возводило три жилых комплекса в микрорайоне Гидростроителей: ЖК «Дом Романовых», ЖК «Парусная регата» и ЖК «Иван да Марья». Согласно документам арбитражного суда края, упрощенная процедура банкротства в отношении ООО ИСК «РАС» была введена 27 мая 2019 года по иску частного лица с требованием 1,3 млн руб. В качестве третьего лица к делу привлечен департамент строительства Краснодара.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ИСК «РАС» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Уставный капитал застройщика составляет 10 тыс. руб. Бенефициаром (100% доли в УК) общества является Ирина Пропустина. Убыток компании за 2016 год при выручке в 80,9 млн руб. составил 51,8 млн руб., в 2017-м – 1 млн руб. (выручка – 31,5 млн руб.). Кредиторская задолженность общества на конец 2017 года составляла 121 млн руб.

Дмитрий Михеенко