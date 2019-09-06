В Удмуртии появилась онлайн-карта ликвидированных свалок

На сайте регионального оператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» появилась интерактивная карта ликвидированных свалок. Она позволит каждому жителю республики следить за тем, где убрали свалки, где работы ведутся и где они будут идти.

«Пока на карте много красных отметок, но с каждым годом зеленых будет больше. После каждой уборки будут подгружаться фотографии "до" и "после", а также добавляться информация по объемам вывезенного мусора со свалки. На точках, где идут работы, указаны место, объемы мусора и фотографии»,— сообщает регоператор. Так, интерактивная карта позволит оценить масштаб работ по ликвидации экологического ущерба, накопленного за предыдущие годы, когда в России не было развитой системы обращения с отходами.

Первой несанкционированной свалкой, которую начал ликвидировать регоператор, находится под деревней Новая Казмаска. Там насчитали около 100 тонн мусора. Уборку начали 3 сентября — она уже отмечена на онлайн карте. Отходы перевезут на полигоны в течение недели, а на очищенной территории установят таблички «Свалка мусора запрещена». В целом за 2019 год в Удмуртии планируют избавиться от 70 таких же свалок. Отметим, что на сайте регоператора жители могут сами сообщить о нелегальной свалке.