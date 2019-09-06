Александр Гусев призвал увеличивать объемы производства в Воронежской области на 10% в год

В ходе совещания в Аннинском районе Воронежской области губернатор Александр Гусев заявил о задаче увеличивать объемы производства продукции на 10% ежегодно.

«Это сверхзадача - в России ежегодный рост чуть превышает 1%. Но у нас в стратегии развития области обозначен рост к 2035 году на 300%»,- отметил глава региона, комментируя доклады главы района Василия Авдеева и первого замруководителя областного департамента экономического развития Игоря Кумицкого.

Аннинский район в 2019 году за счет строительства молочного комплекса и начала реализации проекта по модернизации молокоперерабатывающего завода увеличил объем инвестиций в 4,5 раза до 2,2 млрд руб. Это позволит выполнить целевой показатель по росту инвестиций на 10%, полагают власти.

О вчерашней поездке Александра Гусева в Аннинский район - в публикации «Ъ-Черноземье» «Важно не почувствовать себя уже счастливым».

Олег Мухин