По всей Сибири зафиксирован спад рождаемости

За шесть месяцев 2019 года в Сибирском федеральном округе родились более 88,2 тыс. младенцев. По данным Новосибирскстата, это на 9% меньше, чем в первой половине прошлого года.

Спад рождаемости в сибирских регионах составляет от 4,5% до 12,7%. Уменьшение числа новорожденных наблюдается в каждом регионе. Наибольшее снижение числа младенцев произошло в Республике Алтай (12,7%), Омской (11,1%) и Томской области (10,7%). Наименьшее — в Тыве (4,5%), Алтайском крае (8,1%) и Новосибирской области (8,3%).

В абсолютных цифрах больше всего младенцев в Сибири родилось в Красноярском крае (15 045), Новосибирской (14 781) и Иркутской областях (14 027). Худшие показали зафиксированы в Республике Алтай (1 478), Хакасии (2 779) и Тыве (3 063).

Напомним, в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения в России. Она считает, что показатели говорят о падении рождаемости и медленных темпах снижения смертности. По данным Росстата, в целом по стране рождаемость за первую половину этого года сократилась на 8,1%. За обозначенный период в России родились 719,6 тыс. детей, годом ранее — 782,7 тыс. Рост рождаемости отметили лишь в Москве и Карачаево-Черкессии — он составил 5,9% и 4,7% соответственно.

В 2019 году в России запущен национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Подробнее о нацпроектах, призванных увеличить население России, читайте в материале “Ъ” «Были бы деньги, а жить захочется»

Илья Галагуз