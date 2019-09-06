Украина заподозрила Россию в отработке нападения

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий считает Россию одной из основных угроз территориальной целостности Украины. В интервью агентству «Укринформ» господин Скибицкий заявил, что Россия продолжает наращивать группировку своих войск возле украинской границы.

По словам Вадима Скибицкого, Россия заканчивает формирование 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизий на границе с Украиной. Кроме того, к концу 2019 года или началу 2020-го РФ планирует завершить в Южном военном округе формирование 8-й армии, которая будет действовать на украинском направлении, утверждает он.

Представитель украинского Минобороны убежден, что РФ «поддерживает высокий уровень угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины». «В следующем году планируются учения "Кавказ-2020", где планы относительно применения новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма»,— добавил господин Скибицкий.

В августе Главное управление разведки Минобороны Украины представило сценарии возможной агрессии со стороны России. Всего сценариев восемь, четыре их них — с участием вооруженных сил. Эти сценарии включают, в частности, полномасштабное применение военной силы со стороны России и пограничный конфликт.