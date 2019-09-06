МВД Украины прекратило розыск бывшего замгенпрокурора Кузьмина

МВД Украины сняло с розыска бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на базу разыскиваемых лиц. Украинская генпрокуратура подозревала господина Кузьмина в захвате земельного участка и строительстве дома на базе отдыха в Пуще-Водице в Киевской области.

Расследование начали в октябре 2017 года. Экс-замгенпрокурора несколько раз вызывали на допрос, но он отказался приходить. Интерпол не стал объявлять его в международный розыск.

Ренат Кузьмин был первым замгенпрокурора Украины в 2010–2014 годы. Под его руководством возбудили уголовные дела против генпрокурора Юрия Луценко, а также Юлии Тимошенко и Леонида Кучмы. Сейчас господин Кузьмин занимает должность депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

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