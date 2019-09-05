Сборно-разборное соглашение

Власти Ирана с пятницы в третий раз сокращают свои обязательства по ядерной сделке. Тегеран год соблюдал все пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не получая взамен обещанной экономической выгоды. И в итоге иранское руководство объявило, что будет каждые два месяца отказываться от части ограничений — до тех пор пока остальные участники сделки ему эту выгоду не обеспечат. Текущий шаг стал третьим с мая этого года. Тегеран последовательно превысил запасы обогащенного урана и тяжелой воды, а также согласованные уровни обогащения и наконец снял ограничения на исследования в области более совершенных центрифуг для обогащения.

Означает ли это, что соглашение ждет «смерть от тысячи порезов»? Или все это неважно и Иран уже вступил на путь, ведущий к ядерному оружию?

В романе Роджера Желязны «Этот бессмертный» человечество разбирает на части уцелевшие памятники архитектуры, чтобы они не достались захватчикам, при этом каждый кирпич тщательно нумеруется, чтобы при необходимости шедевры можно было восстановить. Примерно этим сейчас занимается Тегеран в отношении СВПД. За хирургически точными действиями Ирана по «разбору» соглашения чувствуется рука тех дипломатов и экспертов, которые в свое время по кусочкам этот текст собирали. Как сказал, отвечая на мой вопрос, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, действия Тегерана направлены на то, чтобы сохранить СВПД, а не разрушить его.

В этот раз Тегеран выбрал, пожалуй, самый мягкий вариант для приостановки своих обязательств. СВПД разрешал тестирование новых типов центрифуг, но ограничивал их число, теперь Иран сможет испытывать их в каскадах. Но, поскольку страна по-прежнему придерживается ограничений в отношении количества и типов центрифуг, непосредственно используемых для обогащения урана, третий этап сам по себе никак не повлияет на скорость нарабатывания делящегося материала. А это единственный критерий, по которому можно судить, насколько далеко Тегеран находится от создания ядерного оружия.

Конечно, нельзя сказать, что решение Тегерана совсем не влияет на его ядерный потенциал. Но сейчас речь не идет о гонке к ядерному оружию. Анализ, проведенный наиболее критически настроенными американскими экспертами, свидетельствует: все шаги Ирана, начиная с мая, сократили время, необходимое для наработки материалов для одной ядерной бомбы, с 12 до 11,5 месяца.

Если абстрагироваться от деталей, удивительно, насколько сложившаяся ситуация напоминает период до 2013 года. Как и сейчас, тогда Тегеран не планировал создавать ядерное оружие. Но, как и сейчас, иранские центрифуги вращались, обогащая уран и приближая его запасы к количеству, достаточному для бомбы. Как и сейчас, на каком-то этапе этого пути Иран ждала резкая реакция мирового сообщества, включая возможную военную операцию Израиля и США, но отказаться от своей программы Тегеран не мог по политическим причинам. В прошлый раз решением стали переговоры по СВПД. Что-то аналогичное нужно сейчас, и предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об открытии Ирану многомиллиардной кредитной линии выглядит неплохим (хотя, к сожалению, не очень реалистичным) вариантом.

Продолжать приостанавливать обязательства бесконечно не получится. Здесь как в игре «Дженга»: если вытащить слишком много блоков, рано или поздно обрушится вся башня.

В случае с СВПД это может означать войну, к которой, хочется верить, не готовы ни в одной из великих держав.