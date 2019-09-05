«Приставы стали выволакивать кричащих из зала»

Тверской суд вынес еще один приговор по так называемому «московскому делу». Активиста Константина Котова признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Прокуратура требовала на полгода больше. Дело Котова было рассмотрено меньше чем за месяц — его задержали 12 августа. Само расследование завершилось за три дня. Еще за два дня суд допросил свидетелей и исследовал материалы дела. Активист вину не признал. О том, как проходило заседание,— корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

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— Одной из ключевых точек столкновения защиты и обвинения в этом процессе был вопрос, угрожал ли Котов, участвуя в несанкционированных акциях, здоровью граждан или призывал к чему-либо, что могло бы нанести такой ущерб здоровью и так далее.

В течение всего процесса многочисленные свидетели обвинения на соответствующие вопросы защиты отвечали, что нет, Котов не призывал к насилию и сам не применял насилие ни к кому.

Тем не менее, зачитывая приговор, судья заявила, что факт создания угрозы здоровью граждан со сторон Котова подтвержден рассмотренными в процессе доказательствами. О каких именно доказательствах идет речь, не очень понятно, потому что даже свидетели обвинения опровергали этот факт. При этом накануне судья отказал в приобщении к делу ключевого доказательства со стороны защиты, а именно, полученных ими в мэрии Москвы записей камер видеонаблюдения, которые, насколько я понимаю, опровергают показания всех свидетелей обвинения. Последние говорят о том, что и задерживали его при других обстоятельствах, и находился он в другом месте, и действовал иначе, и сотрудники в действительности не представлялись, не давали никаких пояснений.

После того как судья, наконец, закончил оглашать приговор, заявив о том, что признает Котова виновным и назначает ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, в зале начались волнения, я бы сказал. Собралось огромное количество людей, которые хотели поддержать Константина Котова, попасть на непосредственно оглашение. У части из них это получилось, другим не удалось даже попасть в суд, потому что в какой-то момент закрыли вход. При этом перед тем как огласить последнюю, самую главную строчку приговора, судья внезапно объявил технический перерыв, куда-то удалился, потом вернулся и закончил: виновен, четыре года общего режима.

После этого начали раздаваться крики «позор», приставы стали выволакивать кричащих из зала.





В общем, не самая приятная картина в этот момент наблюдалась.