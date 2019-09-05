ГАЗ заявил о готовности выпускать серийные электромобили

«Группа ГАЗ» готова выпускать серийные электромобили, но пока на них нет достаточного спроса, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на президента компании Вадима Сорокина.

«Специально для партнеров и экспертов мы привезли на выставку шасси электромобиля 'Газель NN'. Это универсальная платформа, рассчитанная на суточный пробег до 180 километров и оснащенная быстрой зарядкой. Производить эти машины мы готовы уже сейчас — был бы спрос, — пояснил господин Сорокин. — У нас есть хороший кейс с электробусом, когда нашелся по хорошему амбициозный заказчик в лице 'Мосгортранса', сформировавшего технические требования и давшего импульс развитию всей индустрии в данном направлении. Массового клиента на электрические LCV и микроавтобусы пока нет».

Напомним, на выставке Comtrans-2019 в Москве ГАЗ представил легкий коммерческий автомобиль «Газель NN», в который встроены интеллектуальные помощники водителю.