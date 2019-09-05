Игорь Артамонов обвинил оппонентов в «грязи и лжи» против жителей Липецкой области

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заступился за жителей региона, которые якобы попали «под удар клеветы» со стороны его оппонентов на выборах 8 сентября. «Чем ближе выборы, тем больше грязи и лжи выливают на нас с вами. Вам присылают сообщения с враньем в адрес меня и моей семьи. Вам на двери подъездов под видом агитации клеят бумажный мусор. Цель одна – отбить у вас всякое желание ходить на выборы»,– сказал господин Артамонов в Instagram. По его мнению, другие кандидаты на должность губернатора «мешают липчанам жить» и наполняют их жизнь «слухами и сплетнями». «Я обращаюсь к вам, жители области. Ко всем, кто поддерживает меня, кто поддерживает ту работу, которую мы начали. Приходите 8 сентября и сделайте свой выбор!», – резюмировал Игорь Артамонов.

Накануне выборов в социальных сетях действительно стала появляться информация, что якобы новая администрация планирует построить в регионе мусорный полигон, который будет принимать отходы из Москвы. Господин Артамонов неоднократно опровергал эту информацию. В его штабе считают, что к ее распространению причастен местный обком КПРФ. Коммунисты обвинения отрицают, называя заявления врио губернатора «дешевым трюком». «Если в прошлом году Артамонов выглядел уверенным, то теперь пытается разжалобить избирателя. В нашей агитации нет ничего противозаконного. Да, мы рисовали про него комиксы в газете, но если его что-то не устраивает, пусть подает в суд»,– пояснил “Ъ-Черноземье” первый секретарь обкома Николай Разворотнев.

О том, кто претендует на губернаторское кресло в Липецкой области – в материале “Ъ” «Антисельсоветская пропаганда».

Андрей Прах