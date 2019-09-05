В Воронеже объявлен конкурс для второй очереди медцентра Александра Соловьева

Воронежский проектный институт «Гипрокоммундортранс» объявил открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию фасадов и благоустройство территории реабилитационного центра, запланированного на улице Моисеева, 2В. На участке площадью 1,27 га (ограничен улицами 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатской и Моисеева). Проектом предполагается строительство шестиэтажного здания с парковкой и часовней. Ожидается, что реабилитационный центр будет работать по четырем основным направлениям современной медицины: санаторно-курортное лечение, реабилитация, профилактика, косметологические, спа - и велнес-программы. Призовой фонд за победу в конкурсе составляет 400 тыс. руб. (победитель получит 250 тыс. руб., за второе и третье место - 100 и 50 тыс. руб. соответственно). Прием заявок и работ продлится до 5 ноября 2019 года.

Строительство указанного медицинского центра, напомним, было анонсировано экс-банкиром Александром Соловьевым, уже реализовавшим проект медцентра «Олимп здоровья». Ранее стало известно о выходе господина Соловьева из свиноводческого бизнеса. Этот шаг сам инвестор объяснил желанием развивать медицинские проекты. «Деньги от продажи актива мы планируем направить на строительство в Воронеже одного из крупнейших центров реабилитации больных с проблемами опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Мясом людей мы уже обеспечили, теперь пора поднимать медицину», — пояснил он „Ъ“.

Подробнее о продаже доли Александра Соловьева в свиноводческом проекте, в материале “Ъ-Черноземье” «“Русагро” возвращается в тройку».

Ирина Лобанова