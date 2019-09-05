Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о том, как дизайнер вдохновилась творчеством Луизы Буржуа и создала серьги, принты и вышивку по мотивам ее скульптур.

Модный дизайнер Симон Роша представила украшения, в основе сюжета которых лежат работы Луизы Буржуа. Среди знаковых тем Буржуа — паучихи (символ матери) и фаллические символы. Но Роша выбрала не их, а две человеческие фигурки: женщину-спираль — работа Spiral Woman 2003 года, и мужскую фигуру — работа без названия 1995 года. Они были превращены в две лимитированные серии серег из желтого золота и представлены вместе с коллекцией осень-зима 2019 года. В каждой серии 250 экземпляров. Двумя фигурками Роша не ограничилась: кроме них она представила интерпретирующие творчество Буржуа принты и вышивку на платьях и пальто. Все они стали результатом сотрудничества Симон с Easton Foundation, фондом, занимающимся сохранением наследия Луизы Буржуа.

Партнерство получилось интересным. Серьги выглядят отлично. Их можно смело вписывать в историю art jewellery. Вообще, украшения от художников — тема интереснейшая и объемная. Для многих они стали демонстрацией еще одной грани таланта. Свои украшения создавали Дали, Пикассо, Колдер, де Сент-Фалль, Капур и многие другие.