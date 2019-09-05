«Увлечение захватило весь мир»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о модных и очень опасных забавах молодежи.

Руфинг, зацепинг и бокинг сегодня! О планкинге я уже рассказывал. Это самые популярные экстремальные увлечения молодежи. Забегая вперед, скажу, что пик зацепинга уже прошел, ну, или сходит на нет — слишком опасно, очень высокая смертность. Суть забавы состоит в том, чтобы прицепиться снаружи к автобусу, троллейбусу, трамваю, поезду в метро, пригородной электричке или даже «Сапсану» и прокатиться столько, на сколько хватит сил и смелости. За несколько лет погибли сотни молодых людей.

Руфинг (от слова roof, «крыша») — хобби тоже опасное, смертельных исходов достаточно. Необходимо проникнуть на крышу здания, что само по себе уже наказуемо. Чем выше крыша, тем зачетнее селфи или просто фото.

Сталинские высотки, здания «Москва-Сити», университета — запечатлеться необходимо на самом краю, в самой опасной позе или даже повиснув на руках. Жуть!





Пропущу здесь гидростоп — то же самое, что автостоп, только на морях и океанах. Вместо автомобилей — любые плавсредства. Увлекательная штука, как-нибудь расскажу подробно.

Бокинг назван в честь изобретателя специальных ходуль — австрийца Александра Бока. Увлечение стало очень популярно и захватило весь мир. Пружинящие ходули-джамперы позволяют развивать скорость больше 40 км/ч, подпрыгивая выше двух метров. Активнее всего бокинг стал развиваться в Великобритании. Любители организовывают собственные клубы, интернет-порталы, а также постоянные коллективные походы. Первый чемпионат Москвы по бокингу прошел еще в 2008 году на Поклонной горе.

Не успеваю о новом развлечении англичан — хождении по крылу самолета, — как-нибудь тоже отдельно. Помните замечательную фразу «позвоните родителям»? Скажу еще одну: «Мамы и папы, не забывайте о своих детях, они очень вас любят».