Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2%. Месячная дефляция была зафиксирована впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%, говорится в сообщении Росстата.

«В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%»,— отмечено в сообщении.

За месяц цены на сахар-песок снизились на 1%, на вермишель — на 0,2%, подсолнечное масло — на 0,6%. Яйца в стали дороже на 5,5%, крупы — на 0,6%, рыба — на 0,5%, мясо и птица — на 0,4%. «Цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель — на 22,4%, морковь — на 22,2%, лук репчатый — на 20,7%, свеклу — на 16,7%, виноград — на 16,0%, огурцы — на 12,1%. Вместе с тем увеличение цен на апельсины составило 2,8%, на чеснок — 1,8%.

Напомним, вторая неделя августа впервые продемонстрировала снижение цен, с начала месяца индекс потребительских цен (ИПЦ) сократился на 0,1%.

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