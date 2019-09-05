В сентябре возобновятся строительные работы на ЖК «Мультиплекс Кино» в Краснодаре

В скором времени ООО «Телекомстрой» возобновит строительные работы на ЖК «Мультиплекс Кино». Договоренности об этом были достигнуты на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу защиты прав дольщиков под председательством первого заместителя прокурора Краснодарского края Владислава Малкина.

“Ъ-Кубань” ранее сообщал, что в понедельник, 2 сентября, суд снял арест с земельных участков под недостроенным жилым комплексом «Мультиплекс Кино» на углу улиц Уральской и Старокубанской. Арест был наложен в рамках уголовного дела в отношении руководителей компании-застройщика. Снятие ареста дает возможность начать работу новому инвестору проекта – ООО «Телекомстрой».

Изщначально застройщиком ЖК «Мультиплекс Кино» выступало ООО «Юг-ГарантСтрой». В сентябре 2017 года гендиректор застройщика Валентин Овчинников и владелец земельного участка Игорь Гайворонский были помещены под стражу по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, от действий обвиняемых пострадало 1080 дольщиков, было привлечено 754 млн руб., более 58 млн руб. легализовано.

Стоимость проекта оценивалась в 10 млрд руб. Строительство двух очередей ЖК «Мультиплекс Кино» (два 22-этажных 5-секционных 648-квартирных жилых дома) началось в 2014 году. Строительство литеры 1 на Уральской, 100 оценивается на уровне 60%. Готовность второй литеры — на Уральской, 100/5 – 40%. Сдача двух литер была намечена на вторую половину 2017 года.

Дмитрий Михеенко