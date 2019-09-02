Суд снял арест с земельного участка под ЖК «Мультиплекс Кино» в Краснодаре

Сегодня, 2 сентября, суд в Краснодаре снял арест с земельных участков под недостроенным жилым комплексом «Мультиплекс Кино» на углу улиц Уральской и Старокубанской. Об этом сообщает официальный аккаунт мэрии кубанской столицы в соцсетях.

Уточняется, что арест был наложен в рамках уголовного дела в отношении руководителей компании-застройщика. Снятие ареста дает возможность начать работу новому инвестору проекта – ООО «Телекомстрой». «Теперь можно завести на объект подрядчика и возобновить стройку. Ходатайство в суде о снятии ареста вместе с администрацией города поддерживали администрация Краснодарского края, прокуратура Краснодара и края», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, застройщиком ЖК «Мультиплекс Кино» выступало ООО «Юг-ГарантСтрой». В сентябре 2017 года Октябрьский районный суд Краснодара поместил под стражу гендиректора фирмы-застройщика Валентина Овчинникова и владельца земельного участка, на территории которого строился ЖК, Игоря Гайворонского. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2019 года в суд для рассмотрения по существу было направлено уголовное дело в их отношении. По данным следствия, действий обвиняемых пострадало 1080 дольщиков, было привлечено 754 млн руб., более 58 млн руб. легализовано. По другим данным, у дольщиков было похищено более 1 млрд руб.

Стоимость проекта оценивалась в 10 млрд руб. Строительство двух очередей ЖК «Мультиплекс Кино» (два 22-этажных 5-секционных 648-квартирных жилых дома) началось в 2014 году. Строительство литеры 1 на Уральской, 100 оценивается на уровне 60%. Готовность второй литеры — на Уральской, 100/5 – 40%. Сдача двух литер была намечена на вторую половину 2017 года.

Московская компания «Телекомстрой», у которой с мэрией кубанской столицы заключен рамочный договор на достройку ЖК «Мультиплекс Кино», от своих обязательств не отказывается. Однако зайти на объект и возобновить строительные работы сможет только после передачи ему прав на указанный объект, в том числе на земельные участки под домами. До сегодняшнего дня на данные участки судом был наложен арест в связи с уголовным делом в отношении бывших застройщиков жилого комплекса.

Дмитрий Михеенко