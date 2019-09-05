Свердловский облсуд вернул дело об обрушении крыши МЗиКа на рассмотрение райсуда

Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга о возвращении прокурору дела по факту обрушении крыши Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК), в результате которого погибли четыре человека, 16 получили травмы. На скамье подсудимых: заместитель главного инженера МЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела №49 реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерий Шмелев, а также руководители компаний ООО «СК “Крона”» Юрий Ожиганов и ООО «Наш дом» Илья Кондрашин, ремонтировавшие крышу. «Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в пресс-службе облсуда. Там уточнили, что постановление о возвращении дела прокурору обжаловал представитель потерпевшего. Суд удовлетворил апелляционную жалобу.

Напомним, инцидент произошел на территории завода 9 ноября 2016 года. Между 42-м и 10-м производственными цехами обрушились бетонные перекрытия кровли. По версии СКР, причиной стали нарушения, допущенные обвиняемыми. Из-за них фактические нагрузки на объект превысили проектные, полагают следователи. Так, Владимир Гаганов с июля 2010 года по июнь 2016 года не проконтролировал технологическое состояние строительных конструкций корпуса и ремонтные работы по их усилению, допустив эксплуатацию аварийного здания и посещение его людьми. Следователи также полагают, что подрядчики вели ремонтные работы с нарушениями, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса. В результате Илье Кондрашину вменяется нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст.216 УК РФ), остальным — причинение тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности (ст.118 и 109 УК РФ).

В июне Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вернул прокурору уголовное дело, удовлетворив ходатайство адвокатов обвиняемых сотрудников завода и подрядных организаций, ремонтировавших крышу. Причиной стали вопросы об объективности предварительного следствия, достаточности собранных доказательств и привлечения к ответственности других фигурантов.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Урал” «Прокурору вернули крышу» https://www.kommersant.ru/doc/3992095

Анна Лапина