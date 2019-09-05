05 сентября, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В работе онлайн-кабинета Райффайзенбанка произошел сбой

Клиенты Райффайзенбанка не могут войти в свой личный кабинет. В финансовой организации подтвердили сбой, уточнив, что технические работы по его устранению уже идут.

Трудности при входе в свой аккаунт возникают как на сайте, так и в приложении банка.

«5 сентября с 13:25 у пользователей могут возникать трудности при входе в приложение "Райффайзен-Онлайн". Все остальные сервисы банка работают штатно. Мы ведем работы по восстановлению сервиса в кратчайшие сроки»,— сообщили “Ъ” в банке.

Позднее в пресс-службе Райффайзенбанка уточнили, что в 16:15 проблема была устранена, работа сервиса полностью восстановлена. «Все остальные сервисы банка работали штатно»,— уточнили в банке.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя