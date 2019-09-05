В работе онлайн-кабинета Райффайзенбанка произошел сбой

Клиенты Райффайзенбанка не могут войти в свой личный кабинет. В финансовой организации подтвердили сбой, уточнив, что технические работы по его устранению уже идут.

Периодически может всплывать ошибка при входе. Чиним, стучим молоточками. — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 5 сентября 2019 г.

Трудности при входе в свой аккаунт возникают как на сайте, так и в приложении банка.

«5 сентября с 13:25 у пользователей могут возникать трудности при входе в приложение "Райффайзен-Онлайн". Все остальные сервисы банка работают штатно. Мы ведем работы по восстановлению сервиса в кратчайшие сроки»,— сообщили “Ъ” в банке.

Позднее в пресс-службе Райффайзенбанка уточнили, что в 16:15 проблема была устранена, работа сервиса полностью восстановлена. «Все остальные сервисы банка работали штатно»,— уточнили в банке.